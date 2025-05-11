قمة ترامب بن سلمان بمشاركة أبو مازن || هل ستشهد إعلانا هاما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟

على ضوء الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى الشرق الأوسط وخصوصا السعودية، أفاد مصدر مطلع لصحيفة القدس أن "لقاء ترامب الثلاثاء المقبل مع ولي العهد السعودي ستضم أيضا رئيس السلطة الفلسطينية محمد عباس (أبو مازن)، والرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس السوري أحمد الشرع".

وأشار المصدر إلى أن الاقتراح قدمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وحظي بموافقة ترامب.

وأكد المصدر على أن محمد بن سلمان يتوقع أن يوافق ترامب على المطلب السعودي بإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف سيشكل أحد أعظم وأهم الإنجازات للدبلوماسية السعودية النشطة. ولم يكشف المصدر عن النتائج المتوقعة من اللقاء بما يتعلق بالمنطقة.

وعلى صعيد متصل يتوقع محللون عرب إعلاناً مهماً بشأن القضية الفلسطينية أو قضية غزة، ولكن قبل كل شيء إعلاناً مهماً بشأن القضية النووية السعودية.