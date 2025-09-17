تفاصيل جديدة حول الاعتراف المخطط له من قِبل ماكرون بالدولة الفلسطينية

قد يعجبك أيضًا -

من المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن اعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي ودون شروط يوم الاثنين القادم – عشية رأس السنة اليهودية، وذلك بحسب وسائل الإعلام الفرنسية.

بالموازاة، ادعى عضو البرلمان الفرنسي السابق، مئير حبيب، أنه أجرى أمس مكالمة مع ماكرون التزم خلالها الرئيس بأن يجعل الاعتراف مشروطًا بإعادة المختطفين وتجريد حماس من سلاحها. وقال حبيب لقناة i24NEWS إن بحوزته تسجيلًا لماكرون، وسيقوم بنشره إذا لم يفِ الرئيس الفرنسي بوعده.

I24NEWS

في شهر يوليو\تموز الماضي أعلن ماكرون أنه سيعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر\أيلول المقبل. وقال: "الشعب الفرنسي يريد السلام، لم تعد هناك بدائل أخرى". وانضمت إلى ماكرون منذ ذلك الحين دول إضافية أصدرت بياناً مشابهاً.

بعد الإعلان، أرسل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الفرنسي، ادعى فيها أن "الهجوم على إسرائيل والاعتراف بالفلسطينيين زادا من معاداة السامية. هذا ليس دبلوماسية - هذا استرضاء. التصريحات جعلت حماس تصر على موقفها".