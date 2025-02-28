رئيس الوزراء اللبناني الجديد يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل خلال زيارة للحدود

استغل رئيس الوزراء اللبناني الجديد نواف سلام جولته في المناطق القريبة من الحدود الإسرائيلية، اليوم الجمعة، للمطالبة بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ووعد سكان القرى الحدودية بالعودة الآمنة إلى منازلهم وإعادة بناء منازلهم.

وقال سلام في مدينة صور الساحلية خلال لقاء مع اهالي قرية الدهيرة الحدودية، "هذا هو اليوم الاول لعمل الحكومة بشكل فعال. نحيي الجيش وشهدائه"وتابع "نعدكم بعودة آمنة إلى منازلكم في أقرب وقت ممكن"، وأضاف"الحكومة ملتزمة بإعادة بناء المنازل المدمرة، وهو ليس مجرد وعد بل التزام شخصي من جانبي ومن جانب الحكومة".

وكانت إسرائيل قد سحبت كل قواتها من معظم منطقة الحدود في وقت سابق من هذا الشهر لكنها أبقت على جنودها فيما وصفته بخمسة مواقع استراتيجية داخل لبنان، وهو الوضع الذي يعتبره المسؤولون اللبنانيون انتهاكا لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. وقال سلام إن حكومته تحشد الدعم العربي والدولي "لإجبار العدو على الانسحاب من أراضينا المحتلة وما يسمى بالنقاط الخمس"، وتابع "لا استقرار حقيقي ودائم من دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل".