النقاط الرئيسية للاتفاقية الأمنية التي ستوقع بين إسرائيل وسوريا

تقترب إسرائيل وسوريا من توقيع اتفاقية أمنية، ووفقًا لمنشورات أجنبية، قد توقع إسرائيل وسوريا نهاية سبتمبر/أيلول، بوساطة أمريكية وبرعاية دول الخليج، اتفاقية تفاهم وترتيب أمني. يهدف هذا الاتفاق الناشئ وفقا للقناة الإسرائيلية N12 إلى تحقيق الاستقرار في سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية، والحد من التهديدات على الحدود الشمالية، وإبعاد دمشق عن المحور الشيعي الذي تقوده إيران.

النقاط الرئيسية للتفاهمات المتوقعة وفقا للتقرير:

نزع السلاح من مرتفعات الجولان السورية- من دمشق حتى السويداء، وهي خطوة تهدف إلى منع التهديدات المسلحة من المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

منع تركيا من إعادة بناء الجيش السوري - وهي نقطة تعطيها إسرائيل أهمية خاصة.

حظر نشر أسلحة استراتيجية في الأراضي السورية - بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، وذلك للحفاظ على حرية العمل والتفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.

ممر إنساني حتى جبل العرب في منطقة السويداء - والتي تعتبر قضية حساسة تتعلق مباشرة بالدروز والمساعدات الإنسانية المقدمة لهم.

التعهدات والوعود الممنوحة الى النظام السوري - وعود بإعادة إعمار البلاد بمساعدة أمريكية وخليجية.

وعلى صعيد متصل أفادت وسائل إعلام سورية أن الرئيس أحمد الشرع عقد اجتماعًا مع عدد من الإعلاميين العرب ووزراء الإعلام السابقين، حيث ناقش معهم، من بين أمور أخرى، "مباحثات متقدمة بشأن اتفاقية أمنية بين سوريا وإسرائيل". وبحسب التقرير، فإن "أي اتفاق مع إسرائيل سيستند فقط إلى خط وقف إطلاق النار لعام 1974".