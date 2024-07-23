الصين تعلن عن توقيع حماس وفتح على "اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية"

حضر الاجتماع 14 فصيلا فلسطينيا واتفقوا على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة تدير غزة بعد الحرب

i24NEWS
i24NEWS
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وزير الخارجية الصيني وانغ يي (وسط) يقف لالتقاط صورة جماعية مع أعضاء الفصائل الفلسطينية أثناء التوقيع على "إعلان بكين" في دار ضيافة الدولة دياويوتاي في بكين الثلاثاء، 23 يوليو 2024
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (وسط) يقف لالتقاط صورة جماعية مع أعضاء الفصائل الفلسطينية أثناء التوقيع على "إعلان بكين" في دار ضيافة الدولة دياويوتاي في بكين الثلاثاء، 23 يوليو 2024Pedro Pardo/Pool Photo via AP

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق بين 14 فصيلا فلسطينيا لتشكيل حكومة مصالحة وطنية موقتة لإدارة غزة بعد الحرب.وقال الوزير الصيني خلال خلال توقيع "إعلان بكين" من قبل الفصائل الفلسطينية في العاصمة بكين، إن أهم نقطة هو الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول إدارة غزة بعد الحرب.

Pedro Pardo/Pool Photo via AP
موسى أبو مرزوق، العضو البارز في حماس، يمين، يوقع وثيقة بينما وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الثاني من اليسار، ومحمود العالول، نائب رئيس فتح، ينظران خلال حدث يستضيف الفصائل الفلسطينية للاجتماع في دياويوتاي دار ضيافة الدولة في بكين، الثلاثاء 23 يوليو 2024Pedro Pardo/Pool Photo via AP

هذا وأعلن القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركته وقع مع فتح وفصائل فلسطينية أخرى اتفاقية "للوحدة الوطنية" وذلك خلال اجتماع في الصين.وقال أبو مرزوق، إن الحركة وقعت اليوم "اتفاقية للوحدة الوطنية"، واعتبر :"أن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو الوحدة الوطنية".وشدد أبو مرزوق: "نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها".

هذا وأجرى هذا الأسبوع كل من حماس وفتح وفصائل فلسطينية أخرى محادثات مشتركة في بكين برعاية الصين للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو/تموز ، والتي تأتي بعد تأكيد بكين في أبريل/نيسان الماضي بعد الاجتماع بين فتح وحماس في حينه بأن الجانبين عبرا عن رغبة في الحوار

وأكد التلفزيون أن حركتي حماس وفتح وقّعتا "إعلان بكين" بشأن حوار المصالحة، كما أضاف منشور في مواقع التواصل الاجتماعي أن قادة حماس وفتح سيجتمعون مع ممثلي وسائل الإعلام في بكين اليوم بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

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