الصين تعلن عن توقيع حماس وفتح على "اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية"

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق بين 14 فصيلا فلسطينيا لتشكيل حكومة مصالحة وطنية موقتة لإدارة غزة بعد الحرب.وقال الوزير الصيني خلال خلال توقيع "إعلان بكين" من قبل الفصائل الفلسطينية في العاصمة بكين، إن أهم نقطة هو الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول إدارة غزة بعد الحرب.

Pedro Pardo/Pool Photo via AP

هذا وأعلن القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركته وقع مع فتح وفصائل فلسطينية أخرى اتفاقية "للوحدة الوطنية" وذلك خلال اجتماع في الصين.وقال أبو مرزوق، إن الحركة وقعت اليوم "اتفاقية للوحدة الوطنية"، واعتبر :"أن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو الوحدة الوطنية".وشدد أبو مرزوق: "نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها".

هذا وأجرى هذا الأسبوع كل من حماس وفتح وفصائل فلسطينية أخرى محادثات مشتركة في بكين برعاية الصين للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو/تموز ، والتي تأتي بعد تأكيد بكين في أبريل/نيسان الماضي بعد الاجتماع بين فتح وحماس في حينه بأن الجانبين عبرا عن رغبة في الحوار

وأكد التلفزيون أن حركتي حماس وفتح وقّعتا "إعلان بكين" بشأن حوار المصالحة، كما أضاف منشور في مواقع التواصل الاجتماعي أن قادة حماس وفتح سيجتمعون مع ممثلي وسائل الإعلام في بكين اليوم بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.