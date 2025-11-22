إندونيسيا: رئيس أكبر منظمة إسلامية مدعو للاستقالة بعد دعوته من قبل أكاديمي مؤيد لإسرائيل

طلبت منظمة نهضة العلماء (NU)، أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا، من رئيسها ثقوف الاستقالة بعد دعوته أكاديميًا أمريكيًا يُنظر إليه على أنه مؤيد لإسرائيل لحضور فعالية داخلية في أغسطس/أب المنصرم. ووفقًا لوثائق داخلية اطلعت عليها رويترز، منحته قيادة المنظمة مهلة ثلاثة أيام للتنحي قبل إقالته رسميًا.

وتتهم منظمة نهضة العلماء، التي تزعم أن لديها ما يقرب من 100 مليون عضو ومؤيد، ثقوف بدعوة شخص "منتسب إلى شبكة صهيونية دولية" وكذلك بسوء الإدارة المالية. ولم يستجب ثقوف، الذي قاد المنظمة منذ عام 2021، لطلبات رويترز للتعليق. وأكد نجيب أزكا، المسؤول في نهضة العلماء، أن القرار يتعلق بالدعوة الموجهة إلى بيتر بيركويتز، الأكاديمي الأمريكي والمسؤول السابق في وزارة الخارجية المعروف بدعمه العلني لإسرائيل في حربها ضد حماس في غزة. وكان بيركويتز قد شارك في ندوة نظمتها نهضة العلماء في أغسطس، حيث ألقى محاضرة عن تاريخ الفكر السياسي الغربي. أمام هذا الجدل، اعتذر ثباتوف، موضحًا أنه كان خطأً في التقدير، وأنه لم يدقق في مواقف الأكاديمي بدقة. كما أدان ما وصفه بـ "أعمال إسرائيل الوحشية والإبادة الجماعية في غزة". ووفقًا لموقعه الإلكتروني الشخصي، نشر بيركوفيتش عدة نصوص تدافع عن العمليات الإسرائيلية وتدحض اتهامات "الإبادة الجماعية".