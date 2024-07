نتنياهو: "إسرائيل مستعدة لكل الاحتمالات وكل من يهاجمنا سيدفع الثمن"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة بعد انتهاء اجتماع المجلس المصغر، مساء اليوم الأربعاء،"إسرائيل مستعدة لكل الاحتمالات" وتابع""إسرائيل وجهت ضربات ساحقة إلى وكلاء إيران في المنطقة"، مشيراً إلى أن "كل من يهاجم تل أبيب سيدفع الثمن".

وأضاف نتنياهو في بيان بثه التلفزيون الإسرائيلي، أنهم مستعدون لجميع السيناريوهات، وأن إسرائيل تواجه أياماً صعبة".

