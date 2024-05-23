غالانت من أمام شواطئ غزة:"نقوم بإضافة قوات من الجو وعلى الأرض في رفح لتهيئة الظروف لعودة المختطفين"

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوأف غلانت، من أمام شواطئ غزة، اليوم الخميس، "نضيف قوات من الجو والبر في رفح - وفي نفس الوقت الذي ننكر فيه القدرات العسكرية، فإننا نفعل كل شيء لتهيئة الظروف لعودة المختطفين"، وتابع"لقد خرجت هذا الصباح برفقة قادة وضباط من البحرية للقيام بدورية قبالة سواحل غزة والوقوف على الجهود العملياتية والجهود الإنسانية التي تتم عن طريق البحر. وتجري هذه العملية في طريقة ممتازة، بالتعاون الوثيق مع القوات البرية والجوية، والانطباع هو أن الأمور تسير كما ينبغي".

وأضاف غالانت: "نحن نعزز جهودنا ضد رفح، هذه العملية ستزداد وتزداد، المزيد من القوات من الأرض، والمزيد من القوات من الجو، وسوف نصل إلى أهدافنا - ضرب حماس بشدة، وحرمان قدراتها العسكرية، إلى حد ما". إننا نهيئ كل الظروف من أجل إعادة المختطفين إلى ديارهم، وهذا أمر مهم، إنها قضية مركزية بالنسبة لنا وسنبذل كل الجهود لتنفيذه بكل السبل"

وأبحر يوآف غالانت، صباح اليوم الخميس، مع قوات البحرية إلى شواطئ غزة واطلع على الجهود العملياتية والإنسانية في الساحة البحرية. وحضر الجولة نائب رئيس الأركان العقيد أمير برعام، وقائد البحرية اللواء دافيد ساعر سلمى، والسكرتير العسكري لوزير الأمن المقدم غي ماركيزانو، وقائد مسرح أشدود في البحرية. اللفتنانت كولونيل إيتان باز.