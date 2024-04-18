مسؤول كبير بالحرس الثوري: "ندرس إعادة النظر في سياساتنا النووية"

تتزايد المخاوف من رد فعل إسرائيلي على الهجوم الإيراني في نهاية الأسبوع الماضي، واليوم (الخميس) أطلق أحمد حق طلب، قائد الوحدة المسؤولة عن حماية المواقع النووية في إيران عددا من التصريحات المثيرة.

وفقا لادعاء المسؤول الكبير ، كما نقلت وكالة الأنباء "تسنيم" ، فإن التهديدات الإسرائيلية "على المرافق النووية الإيرانية تسمح بتغيير وتحريف السياسات والاعتبارات النووية المعلنة".

وأضاف قائلا "أيدينا على الزناد وتم تحديد المنشآت النووية الإسرائيلية"، وشدد على أن "المواقع النووية الإيرانية في أمان تام وسط التهديدات الإسرائيلية".

ويشار إلى أن ايران أغلقت منشآتها النووية مؤقتا يوم الأحد الماضي، "لاعتبارات أمنية" وأبقت الوكالة الدولية للطاقة النووية مفتشيها خارج البلاد لمدة يومين.

ويشار إلى أن، صحيفة "العربي الجديد" التي تصدر في لندن نشرت صباح اليوم أنه وفقًا لمصادر مصرية مطلعة على التفاصيل - الولايات المتحدة وافقت على الخطة الإسرائيلية للعملية العسكرية في رفح، وبالمقابل سيكون الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني "محدودا".

وفقًا للمصدر المصري، "الارتفاع في الجهوزية، منذ الاثنين الأخير، جاء بعد التحديثات من الجانب الإسرائيلي، المتعلقة ببداية التجهيز من قبل حكومة إسرائيل للعملية العسكرية في جنوب قطاع غزة، في منطقة يعرفها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنها المعقل الأخير لحركة حماس".