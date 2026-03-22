السعودية تطرد 5 دبلوماسيين إيرانيين وتمنحهم 24 ساعة للمغادرة

أمرت المملكة العربية السعودية خمسة دبلوماسيين إيرانيين بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة بعد إعلانهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، بسبب الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة من طهران.

وفقًا لوزارة الخارجية السعودية، فإن الذين تم طردهم يشملون الملحق العسكري الإيراني، ومساعده، وثلاثة موظفين إضافيين في السفارة.

استهدفت بعض الهجمات مناطق حساسة في العاصمة الرياض، بما في ذلك محيط البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وفي أحد الحوادث، ضربت طائرات مسيّرة بالقرب من السفارة الأمريكية، ما تسبب في أضرار طفيفة.

حذرت وزارة الخارجية من أن استمرار العدوان الإيراني سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وسيكون له "عواقب وخيمة" على العلاقات الثنائية، مما يشير إلى احتمال تدهور الروابط التي هي بالأساس هشة.

وجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود انتقادات حادة للسلوك الإقليمي لإيران، متهماً إياها باستهداف دول الجوار بشكل متعمد. وفي تصريح أدلى به عقب اجتماع لوزراء خارجية العرب والمسلمين، أكد أن إيران "لا تؤمن بالحوار"، بل تسعى بدلاً من ذلك إلى الضغط على جيرانها عبر وسائل عسكرية.

قال الأمير فيصل: "لن تخضع المملكة للضغوط"، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بحقها في الرد عسكرياً إذا لزم الأمر.

كما رفض المزاعم الإيرانية التي تربط هجماتها بوجود قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، واصفاً هذا التبرير بأنه "غير مقنع" ومؤكداً أن الضربات كانت مدبرة مسبقاً.

يأتي قرار المملكة العربية السعودية بعد خطوة مماثلة اتخذتها قطر مؤخرًا، حيث قامت بطرد الملحقين العسكريين والأمنيين الإيرانيين مع طاقمهم، ومنحتهم أيضًا 24 ساعة للمغادرة.

تشكل عمليات الطرد الدبلوماسي تصعيدًا حادًا في التوترات بين إيران ودول الخليج، مما يثير المخاوف من مواجهة إقليمية أوسع مع استمرار تطورات الصراع.