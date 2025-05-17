تقرير لـ i24NEWS: إسرائيل ستسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة حتى لو تأجلت عملية "مركبات جدعون"

بحسب تقرير أعده، مساء اليوم السبت، المراسل العسكري لقناة i24NEWS العبرية ينون شالوم، "ستسمح إسرائيل بفتح المراكز الإنسانية في قطاع غزة حتى لو تم تأجيل عملية ’مركبات جدعون’"، وبحسب مصادر إسرائيلية، لا يوجد نقص في الغذاء في غزة، ولا توجد نية لتجويع سكان هذا القطاع. سيتم تعديل السياسة إذا كان هناك نقص في الموارد.

وتتضمن العواقب المباشرة لهذا القرار نزوح عدد كبير من السكان في مختلف أنحاء قطاع غزة وتخصيص قوات للإشراف على نقاط التوزيع. ومع ذلك، سيتم تنفيذ أجزاء من خطة "مركبات جدعون" اعتمادًا على الوضع الإنساني

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي استكمل فيه الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع إعداد المناطق الإنسانية الأربع في قطاع غزة، بما في ذلك رفح، كما يأتي في سياق هذه التطورات متوتراً بشكل خاص، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي المراحل الأولى من عملية "مركبات جدعون"، وهي هجوم كبير يهدف إلى هزيمة حماس نهائياً.

وفي الوقت نفسه، تستمر المفاوضات الحاسمة في الدوحة بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.