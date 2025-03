مقتل خضر شاهين القيادي في قوة الرضوان في غارة استهدفت مركبته قضاء صور

أفادت مصادر لبنانية وعربية عن مقتل خضر هاشم وهو قيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، وذلك بعد استهداف سيارته بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية في رشكنانية في منطقة قانا قضاء صور. ويشغل هاشم مسؤولية قيادة المنطقة الوسطى جنوب لبنان.

