مقتل خضر شاهين القيادي في قوة الرضوان في غارة استهدفت مركبته قضاء صور

أفادت مصادر لبنانية وعربية عن مقتل خضر هاشم وهو قيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، وذلك بعد استهداف سيارته بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية في رشكنانية في منطقة قانا قضاء صور. ويشغل هاشم مسؤولية قيادة المنطقة الوسطى جنوب لبنان.

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لقد قسمت وحدة الرضوان نشاطها في جنوب لبنان إلى ستة مناطق: منطقتان في القطاع الغربي (الساحل وقانا)، ومنطقتان في القطاع الأوسط (بنت جبيل وحجير)، ومنطقتان في القطاع الشرقي (الخيام وشبعا /هار دوف). وخلال الحرب اغتالت إسرائيل جميع القادة الستة لهذه المناطق ، إضافة الى بعض الذين حلوا محلهم .

ويشار الى أن وحدة الرضوان تكبدت خلال الحرب ضربة موجعة بعد مقتل عدد من كبير من عناصرها وقادتها، وتدمير الكثير من بنيتها التحتية العسكرية.