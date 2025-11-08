قانون الجنسية وبورصة المناصب: أدوات إيران للهيمنة على المشهد العراقي؟

دخل العراق، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي قبل ساعات من انطلاق الاقتراع الخاص ويومين فقط على بدء الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية المرتقبة، وسط اتهامات بان العملية تهيمن عليها ايران واتهامات بالتلاعب والفساد.

وبحسب تصريحات السياسي العراقي سرمد عبد الكريم، مدير وكالة الأخبار العراقية، خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه الإعلامية لورين وهبي، شدد على أن إن "العراق بات الرئة التي تتنفس بها إيران"، متهمًا طهران باستغلال موارد البلاد بشكل مباشر وغير مباشر، في حين أن الفساد المستشري يعرقل أي إمكانية للتقدم أو الإصلاح.

وأشار إلى أن "مئات المليارات سُحبت من خزينة العراق، واستُثمر جزء كبير منها في التسويق الانتخابي بطرق غير مشروعة، بينها شراء بطاقات انتخابية"، مضيفًا أن رجال الأعمال عاجزون عن الاستثمار لأن "الاستثمارات الكبرى بيد إيران بالكامل".

وفي حديثه عن ما وصفه بـ"بورصة المناصب"، كشف عبد الكريم أن المناصب العليا في الدولة، من قيادات الجيش إلى الوزراء ورؤساء الكتل، تُباع بملايين الدولارات، وبموافقة مباشرة من شخصيات سياسية نافذة.

كما لفت إلى أن الفصائل المسلحة تمتلك ترسانة ضخمة من السلاح، وأن "مئات ملايين الدولارات تُحوّل شهريًا إلى إيران"، مشيرًا إلى وجود نحو مليون إيراني يتلقون رواتب تقاعدية من العراق تحت مسميات مختلفة.

وفي ختام تصريحاته، حذّر عبد الكريم من التلاعب بالانتخابات المقبلة عبر قانون الجنسية الجديد، موضحًا أنه تم "منح الجنسية العراقية لملايين من الإيرانيين والأفغان والباكستانيين"، ما رفع عدد سكان العراق من 30 إلى 45 مليونًا، على حد قوله.