التحقيق مع مستشار بن غفير في قضية توزيع الأسلحة

دافيد بابلي، مستشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، هو أحد موظفي مكتب الوزير الذين تم استجوابهم أمس في قضية توزيع الأسلحة، حسبما أفادت الشرطة اليوم (الأربعاء). بالإضافة إلى ذلك، تم استجواب ثلاثة موظفين آخرين. ونسبت الشرطة جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة إلى ثلاثة من الذين تم التحقيق معهم. وأدلى موظف رابع بشهادة مفتوحة.

كما نشرنا في وقت سابق من هذا الأسبوع، هؤلاء هم الموظفون الذين تم استدعاؤهم لتعزيز المركز الذي يفحص اختبارات الموافقة على ترخيص الأسلحة النارية. ونظرًا لأن هذه لم تكن وظيفتهم، فقد سُمح لهم فقط بالمصادقة على اختبارين فقط. ويركز التحقيق على نحو 40 ترخيصاً تمت الموافقة عليها من قبلهم، وتم تعريفها بالاستثنائية، أي أنها تم منحها دون تفويض. هناك خلاف بين النيابة والشرطة، عندما اعتقدت الشرطة أن الإدلاء بالشهادة يكفي، طالبت النيابة بإجراء تحقيق مع التحذير.

.