إسرائيل تؤكد أنها لن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها "تدمير السكان المدنيين كليا أو جزئيا"

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا مشتركًا ردًا على حكم محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بإنهاء عملياتها في غزة التي تهدد "بتدمير السكان المدنيين في مدينة غزة" في جنوب البلاد.

ووصف البيان الإسرائيلي الحكم بأنه "خاطئ وفاضح ومثير للاشمئزاز" وتابع"بعد الهجوم الرهيب ضد مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، شرعت إسرائيل في حرب دفاعية فقط للقضاء على منظمة حماس الإرهابية وتحرير الرهائن لدينا. إسرائيل تفعل ذلك وفقًا لحقها في الدفاع عن أراضيها وشعبها. مواطنيها، مع الحفاظ على قيمها الأخلاقية والالتزام بالقانون الدولي".

وشدد البيان على أن"إسرائيل لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تخلق ظروفاً من شأنها أن تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، كلياً أو جزئياً. وستواصل إسرائيل جهودها لتمكين "المساعدات الإنسانية" من الدخول إلى القطاع"، وأضاف "إن إسرائيل ستواصل العمل في قطاع غزة وسنعمل وفقا للقانون لتقليل الأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين في قطاع غزة قدر الإمكان".

وعلى الرغم من أن البيان يسلط الضوء على التزام إسرائيل بمنع الجماعات العدائية من استعادة السيطرة على معبر رفح، إلا أن إسرائيل تقول إنها "لا تزال ملتزمة بالسماح بتدفق المساعدات عبر المعبر. وترفض مصر إعادة فتح المعبر منذ سيطرة إسرائيل على قطاع غزة في السابع من مايو/أيار المنصرم".