زعيم الحوثيين يهدد: "سنهاجم إذا خرجت خطة ترامب بخصوص غزة حيز التنفيذ"

زعيم حماس، عبد الملك بدر الدين الحوثي، ألقى اليوم (الخميس) خطابا في سياق خطة ترامب لإخراج مواطني غزة من القطاع، وسلسلة الأزمات المتعلقة بصفقة وقف النار وإطلاق سراح الرهائن. في خطابه، هدد الزعيم الحوثي: "إذا هاجموا قطاع غزة، سنقوم بعملية عسكرية فورية".

وقال إن "إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لاقتلاع الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ونقله إلى دولتين عربيتين أخريين - كلامهم عن السلام وحل الدولتين - مجرد خداع". وأضاف :"الموقف الأمريكي من مسألة دعم توسيع السيطرة الإسرائيلية على الدول العربية واضح، وإذا كان ترامب يهتم باليهود فيمكن نقلهم إلى الولايات المتحدة ومنحهم إحدى الولايات".

ودعا القيادي الحوثي قادة الأنظمة العربية: "اتحدوا واحذروا من "طعن" الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية في ظهرهم.. عواقب الخطة الأمريكية وخيمة على المنطقة بأكملها. وهدد بالهجوم إذا كانت هناك محاولة لتنفيذ خطة ترامب "سوف نتدخل، حتى من خلال القوة العسكرية، في الضربات الصاروخية والمسيرات والعمليات البحرية".

وفي ظل التهديد بشن هجوم على غزة في حال خرق حماس الاتفاق وعدم إطلاق سراح الرهائن يوم السبت، قال القيادي الحوثي: "إذا صعدت إسرائيل والولايات المتحدة - فإن المنطقة ستدخل في مشكلة كبيرة. أما فيما يتعلق بالرهائن المحتجزين لدى حماس وكتائب القسام، فلن ينجح العدو في الحصول عليهم بالجريمة والعدوان. وسنتخذ إجراء عسكريا فوريا إذا هاجموا قطاع غزة يوم السبت، قبل أو بعد ذلك أدعو القوات المسلحة إلى الاستعداد للتدخل العسكري في حال ينفذ فيه الرئيس ترامب تهديداته".

"غداً، سيرسل شعبنا رسالة تحذيرية جدية، فهو سيخرج إلى مظاهرة كبيرة ستقام في العاصمة صنعاء، وكذلك في مختلف المناطق، ليظهر للعالم دعمه للشعب الفلسطيني. وأناشد شعبنا العزيز الخروج والمشاركة في المظاهرات غداً، الأمر الذي سيرسل تحذيراً لإسرائيل والولايات المتحدة".