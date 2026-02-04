شقيق رئيس الشاباك دافيد زيني سيتهم غداً "بمساعدة العدو أثناء الحرب"

سيتم توجيه تهمة واحدة من أخطر التهم في القانون إلى بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، غداً، وهي مساعدة العدو في زمن الحرب - وقد أعلن ذلك مساء اليوم (الأربعاء) المعلق القانوني للقانون العبرية أفيشاي جريتسايج

على الرغم من التهم الخطيرة التي ستُوجه إلى الثلاثة، فقد أُحبطت عملية تهريب كبيرة عند معبر كرم أبي سالم في حادثة منفصلة وقعت قبل نحو أربعة أشهر. وضُبطت شاحنة محملة بالرمال، تحتوي على هواتف محمولة وبطاريات وكمية كبيرة من السجائر، في الموقع. ويُشتبه في أن عملية التهريب كانت تهدف إلى دعم سلطة حماس.

وقد تم استجواب المشتبه بهم الثلاثة الذين تم ضبطهم في الموقع، ولم يُقبض عليهم. وأُحيل التحقيق في القضية إلى مصلحة الضرائب، ولم تُجرِ الشرطة أي تحقيق. وصرح مكتب المدعي العام: "هذه قضية جمركية وليست قضية أمنية".

أفدنا الليلة الماضية أن البند المذكور أُضيف في اللحظات الأخيرة بأمر من المدعي العام عميت إيسمان. يُشتبه في تهريب بتسلئيل زيني سجائر إلى قطاع غزة أثناء خدمته في الاحتياط. ويُشتبه في قيام جنديين آخرين بالأمر نفسه.

مددت المحكمة احتجاز زيني، واحتجاز المشتبه بهما الآخرين، حتى يوم الخميس، موعد تقديم لائحة الاتهام. وصرح شموئيل، شقيق آخر للمشتبه بهما، للصحفيين خارج المحكمة الليلة الماضية: "ستظهر الحقيقة، إنه بريء وعادل".

ويشار الى أن مراسل الشؤون القضائية في القناة العبرية، أفیشای غرینتسایغ، نشر أمس أن في وزارة القضاء يعتقدون أنه لا يوجد مبرر لإنهاء ولاية زيني كرئيس الشاباك أو لتقليص وصلاحياته، حتى بعد لائحة الاتهام المتوقعة ضد أحد أقاربه.