مصادر في إسرائيل: الشَرَع قلل الرقابة على المعبر الحدودي مع لبنان

أفيد في إسرائيل اليوم أن حزب الله يتسلح بالمزيد من الأسلحة التي تُهرَّب عبر الحدود اللبنانية-السورية، حيث خفَّف مؤخراً رئيس سوريا أحمد الشرع من تطبيق القوانين ضد التهريب مقارنة بالماضي – جاء هذا وفقا لما نشر في قناتنا العبرية. حزب الله يتمكن من إدخال المزيد من الصواريخ إلى جنوب لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم حزب الله بتهريب أسلحة في بيروت، حيث يخزن طائرات بدون طيار ومسيرات - كدرس من القتال الأخير، حيث أدرك أن إسرائيل تجد صعوبة أكبر في اكتشافها، وأن ذلك أرخص له. بعد التهديد الذي وجهه الأمين العام نعيم قاسم، إسرائيل مستعدة لذلك.

لإسرائيل خطة عمل ضد التنظيم في لبنان، التي يمكن تنفيذها إما بمبادرة أو كرد فعل على إطلاق صواريخ من جانب حزب الله. في جهاز الأمن الإسرائيلي هناك خلافات حول ما إذا كان من الصواب القيام بعملية، بسبب حقيقة أن إسرائيل تهاجم يومياً كجزء من سياسة "فرض التفاهمات". الخشية هي أنه في حال تنفيذ عملية كبيرة، ستقوم الولايات المتحدة بممارسة ضغوط - مما سيضر بـ"اليد الحرة" التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي كجزء من الاتفاق الذي أنهى عملية "سهام الشمال".

"لكل شيء هناك حدود، الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن أن تستمر": تهديد نعيم قاسم

الأمين العام لحزب الله ألقى خطابًا في وقت سابق اليوم وتطرق فيه لهجمات الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء لبنان. قاسم قال إن "العدوان لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى". تصريحاته تُعتبر تهديدًا صريحًا لأول مرة منذ انتهاء العملية في إسرائيل.

نعيم قاسم تطرق للخروج إلى المواجهة في الشمال. بحسب قوله، طوال 23 عامًا منذ عام 2000 "كان هناك ردع بسبب 'المقاومة'. في الحرب الأخيرة ضحينا بالعديد من الشهداء ومنعنا إسرائيل من تحقيق أهدافها، حيث لم تستطع التقدم داخل لبنان سوى بضع مئات من الأمتار".