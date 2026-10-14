السيسي يرد على سموتريتش بعد تهديده مصر: سيناء في قلب التصعيد

بعد التصريح بأنه "إذا هاجمنا المصريون، لن تكون هناك سيناء": رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، رد على تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. أكد السيسي أن مصر خاضت حربًا للدفاع عن أراضيها واستعادت جميع أراضيها، وتساءل إذا كان هناك أطراف معينة في إسرائيل لديها تصورات لا أساس لها أو مخاوف بأن لمصر طموحات إقليمية تجاه إسرائيل.

كما أكد السيسي أن الهدف الأساسي لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مصالح شعبها وموارده، وأوضح أن لمصر ليست لديها أجندات خفية، وأن أولويتها الأساسية هي حماية حدودها وأمنها القومي، وذلك في إطار من السلام والاستقرار.

كما هو معلوم، أثارت التصريحات التي أدلى بها هذا الأسبوع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول مصر وشبه جزيرة سيناء موجة من ردود الفعل الحادة في الإعلام المصري، والتي شمل بعضها تهديدات صريحة ضد إسرائيل. إلا أن فحص السياق الكامل للتصريحات يظهر أن سموتريتش لم يلق خطاباً ضد مصر ولم يعرض خطة للمساس بسيناء، بل أشار إليها بنصف جملة، وذلك في إطار نقاش أوسع بكثير ركّز بالأساس على الحرب في غزة.

في مقابلة أجراها مع موقع "هشتيفلك"، سُئل سموتريتش عن التهديدات المستقبلية على إسرائيل. عندما طُرحت إمكانية أن تهاجم مصر إسرائيل، أجاب: "ما الذي سيمنع مصر من مهاجمتنا؟ الفهم أنه إذا هاجمونا، لن يكون هناك سيناء، على الأقل." بعد ذلك مباشرة واصل التطرق إلى ساحات أخرى وإلى الوضع الاستراتيجي لإسرائيل. جزء كبير من المقابلة تناول غزة، وسيطرة الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، ووضع حماس وحزب الله.