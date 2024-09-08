في ظل التوترات بين إسرائيل ومصر وعلى خلفية المطالبة بإبقاء قوات الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا، نشر المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل مساء اليوم (الأحد) لأول مرة، بالنشرة الرئيسية أنه لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين. والسبب في ذلك هو المماطلة المتعمدة من جانب القاهرة.

هذا وأنهت السفيرة السابقة أميرة أورون مهامها وعادت إلى إسرائيل قبل أسبوعين، أما السفير الجديد أوري روثمان فلم يحصل بعد على موافقة مصر، لذا فهو لا يزال في إسرائيل. وقال مصدر مطلع على التفاصيل في حوار مع i24NEWS إن "المصريين يماطلون بصورة متعمدة لمعاقبتنا، حتى أنهم لا يدفعون نحو استلام خطاب توصيته للمنصب".

ويشار إلى أن من يستقبل السفير في مصر هو الرئيس في حفل رسمي، والآن – آخر ما تريد القاهرة رؤيته صورة سفيرإسرائيلي جديد يستقبله الرئيس السيسي بكل أبهة واحترام.

في الوقت نفسه، هناك تقرير عربي عن غضب في مصر، بسبب الرد الأمريكي على المطالب التي تقدموا بها، للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لسحب القوات من محور نيتزريم، لأن ذلك مخالف لاتفاق السلام. الموقع بين الدول.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين في مصر يناقشون الآن عدداً من السيناريوهات لتصعيد العلاقات بين البلدين - بدءاً من عودة السفير خالد عزمي من تل أبيب، إلى مطالبة مجلس الأمن حتى يوصي إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في ردها على ما ورد بالتقرير: "التصريحات الواردة في التقرير غير دقيقة ولا تعبر عن الوضع"