إيران: مقتل يحيى السنوار سيشعل موجة جديدة من "المقاومة"

نعى كبير الدبلوماسيين الإيرانيين، مساء اليوم الجمعة، على وسائل التواصل الاجتماعي مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار على يد جنود إسرائيليين.

وكتب وزير الخارجية عباس عراقجي: "الشهداء يعيشون إلى الأبد، وقضية تحرير فلسطين من الاحتلال حية أكثر من أي وقت مضى"، وقال عراقجي"يحيى السنوار لم يكن خائفا من الموت، بل كان يبحث عن الشهادة في غزة. لقد قاتل بشجاعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في ساحة المعركة" وتابع"إن مصيره - الذي صوره المشهد الأخير بشكل جميل - لن يثني أحدا عن مواصلة المعركة، بل سيصبح مصدر إلهام لجميع المقاومين في المنطقة، فلسطينيين وغير فلسطينيين".

وأفاد عراقجي "نحن، وعدد لا يحصى من الأشخاص الآخرين حول العالم، نحيي كفاحه المتفاني من أجل حرية الشعب الفلسطيني.