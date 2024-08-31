تقرير: عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات الدوحة، ومطلب إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا "أغلق الباب تماما أمام المفاوضات"

كشفت مصادر مقربة من حركة حماس، أن "جولة مفاوضات الدوحة غير المباشرة بين إسرائيل وحماس لم تحقق أي تقدم أو اختراق، خاصة بعد أن أصرت إسرائيل على وجود 5 نقاط مراقبة على طول محور فيلادلفيا، بعمق يمتد بين 300-400 متر في قلب أحياء مدينة رفح، وهو ما رفضته حماس"، بينما أكدت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، "رفض القاهرة لأي تواجد إسرائيلي في محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر".

وعاد الوفد الإسرائيلي المفاوض، الجمعة، إلى إسرائيل، بعد يومين من المفاوضات في الدوحة.

واعتبر مسؤولون في حركة حماس، أن "التصويت في مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الجمعة، على بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، يعني "إغلاق باب المفاوضات بشكل كامل". وأضاف أحد المسؤولين، في تصريحاته لـ"الشرق": "محور فيلادلفيا هو القضية التفاوضية المركزية بيننا وبين الاحتلال، وبقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصويت على بقاء الجيش في هذا المحور، وبهذا العمق في مدينة رفح، فإنه أراد إغلاق المفاوضات ومواصلة الحرب والاحتلال".

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات في تصريحات لـ"الشرق"، إن الوسيط الأميركي "حاول تركيز المفاوضات على الملفات الأقل صعوبة مثل مفاتيح تبادل الأسرى، ومواصفات الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى"، مشيرة إلى أن "هذا الأسلوب لم يحقق أي اختراق، إذ واصل الجانب الإسرائيلي تحفظه على أسماء 65 أسيراً فلسطينياً، وتمكسه بمبدأ إبعاد عدد كبير من الأسرى إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

وشهدت مفاوضات الدوحة، بحسب المصادر المطلعة، تراجعاً إسرائيلياً عن موافقة سابقة على الانسحاب من محور نتساريم. وقال أحد المصادر: "وافق الوفد الإسرائيلي في الجولة الأخيرة في مفاوضات القاهرة، التي سبقت مفاوضات الدوحة بعدة أيام، على الانسحاب من محور نتساريم، لكنه في هذه المفاوضات لم يقدم تأكيدات رسمية بموافقة نتنياهو على هذا الانسحاب، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام تراجعه عن ذلك".