المرصد السوري: انفجار يستهدف مناطق انتشار الجماعات الإيرانية في البوكمال السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان،إنه "تزامناً مع تحليق طائرة مجهولة، سمع دوي انفجار شديد هز بلدة عشائر قرب السكرية بريف البوكمال ضمن مناطق سيطرة الجماعات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي على بعد كيلو مترات من الحدود السورية – العراقية"، فيما ذكر الإعلام السوري، أن "طائرة مسيرة استهدفت شاحنة في البوكمال قرب الحدود العراقية"

