بعد تصريح ماكرون وبقيادة فرنسا والسعودية: الأمم المتحدة تعقد مؤتمر حل الدولتين

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بقيادة فرنسا والسعودية: يجتمع عشرات وزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم اليوم (الاثنين) لحضور مؤتمر خاص في الأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز حل الدولتين. تقاطع الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الحدث، الذي سيُفتتح الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت القدس)، ويُعقد في ظل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية. كان من المقرر عقد المؤتمر في منتصف يونيو/حزيران، ولكن تم تأجيله بسبب عملية "عام كلافي".

في الوقت نفسه، قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن "المؤتمر الذي تعقده السعودية وفرنسا سيضع أسس اعتراف 10 دول إضافية، بالإضافة إلى فرنسا، بتجديد قرار التقسيم لعام 1947".

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الليلة الماضية في مقابلة نشرتها صحيفة "لا تريبون ديمانش" الفرنسية إنه ينوي "استغلال المؤتمر الذي سيعقد بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لدفع دول أخرى إلى أن تحذو حذو فرنسا وتعترف بدولة فلسطينية".

كما تذكرون، أعلن ماكرون مساء الخميس أنه سيعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وصرح رئيس الجمهورية قائلاً: "الشعب الفرنسي يريد السلام، ولا بديل عنه". وأضاف: "انطلاقًا من التزامنا التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطينية. وسأُدلي بالإعلان الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".

وأضاف: "الحاجة ماسة اليوم لإنهاء الحرب في غزة وتقديم المساعدة للسكان المدنيين. السلام ممكن. يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة لسكان غزة. ومن الضروري أيضًا ضمان نزع سلاح حماس، وتأمين غزة وإعادة إعمارها. وأخيرًا، من الضروري بناء دولة فلسطينية، وضمان وجودها، وتمكينها، من خلال قبول نزع السلاح والاعتراف الكامل بإسرائيل، من المساهمة في أمن الجميع في الشرق الأوسط. لا يوجد بديل آخر".

وأشار أيضًا إلى أن "الشعب الفرنسي يريد السلام في الشرق الأوسط. ومن واجبنا، نحن الفرنسيين، إلى جانب الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الأوروبيين والدوليين، أن نثبت أن ذلك ممكن. وفي ضوء الالتزامات التي قطعها لي رئيس السلطة الفلسطينية، عباس، فقد كتبت إليه مؤكدًا عزمي على المضي قدمًا في هذه القضية".