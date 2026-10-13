كشفت تحقيقات أجراها جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس في قطاع غزة، أن إسرائيل اغتالت محمد اليازوري قائد لواء خان يونس في كتائب القسام، مصادفة، خلال محاولتها اغتيال قائد سرية في الكتائب كان برفقته.

مصادر كشفت لـ أن المتخابر مع جهاز المخابرات الإسرائيلية هو من أدلى بتلك المعلومات بعد اعتقاله، وهو مسؤول مجموعة في كتائب القسام، كشف بعد أن ظهر في أكثر من مكان بشكل أثار الشكوك حوله.

وعند اعتقاله اعترف أنه كان يقف خلف عملية الاغتيال وعمليات أخرى، وأن هدف العملية حينها كان حذيفة معمر قائد سرية في القسام والذي قتل في الغارة نفسها التي اغتيل فيها اليازوري بتاريخ العاشر من سبتمبر الماضي.

المصادر أوضحت أن المتخابر اعترف أنه تم تجنيده لصالح المخابرات الإسرائيلية خلال الحرب وقدم عديد المعلومات التي أدت لمقتل عناصر ميدانية من كتائب القسام والتسبب بقصف أهداف أخرى.

المصادر قالت إن كشف المتخابر مع إسرائيل، جاء بعد أسبوعين من كشف متخابر آخر يعمل ضابطا في جهاز الأمن الداخلي نفسه من سكان خان يونس، كان قد تورط بمخطط هجومي ستنفذه إسرائيل على يد العصابات المسلحة لمهاجمة مجمع ناصر الطبي.

المصادر بينت أن الضابط في حماس والمتخابر مع إسرائيل قدم معلومات أمنية خطيرة عن أماكن تواجد ضباط كبار في الجهاز ومسؤولين في حماس الأمر الذي أدى لتغيير أماكنهم فورا ونقلهم إلى أماكن آمنة.

وكان جهاز "أمن المقاومة" كشف نهاية سبتمبر الماضي عن مخطط تخريبيٍ تنوي العصابات المسلحة تنفيذه بدعم من إسرائيل داخل مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

ووفق المخطط كما ذكر الجهاز حينها، كان سيشارك فيه مجموعات كبيرة من العصابات المسلحة برفح وخان يونس ودير البلح، وذلك بإسنادٍ استخباري وجوي من إسرائيل.

وبين أنه اعتقل عددا من عملاء إسرائيل المكلفين بتشكيل وتنظيم خلايا نائمة في مناطق مجاورة لمراكز حيوية في خان يونس ودير البلح، وذلك تمهيدا للمشاركة في المخطط التخريبي.