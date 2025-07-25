المشتبه به الذي ساعد في عملية دهس بالسيارة في كفار يونا: "التقينا في المسجد"

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ألقي القبض على أحد سكان اللد، اليوم الجمعة، من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) للاشتباه في تزويده المركبة لمنفذ هجوم الدهس في كفار يونا، والذي أصيب فيه ثمانية جنود من الجيش الإسرائيلي وخلال التحقيق معه، قال إنه عرف المنفذ من خلال صلاته في المسجد، وإنه طلب المركبة لقضاء بعض المهمات والتسوق فقط". وتساءل المشتبه به: "هل أنا المسؤول عن قراره بالجنون؟".

ومُدد الاعتقال حتى، الثلاثاء الوشيك، في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية، اصطدمت مركبة بمحطة حافلات، وأصابت ثمانية جنود بجروح تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة. وعالجت فرق نجمة داوود الحمراء المصابين، ونقلتهم إلى مستشفيات مئير، وهيلل يافا، ونيادو.

وكان ثمانية أشخاص قد أصيبوا، أمس الخميس، بإصابات متفاوتة، بعد اصطدام سيارة بمحطة حافلات قرب بيت ليد، على الطريق السريع 57 عند مدخل كفار يونا وسط إسرائيل. أصيب شاب إسرائيلي وشابة إسرائيلية في العشرينيات من عمرهما بجروح متوسطة في أطرافهما، بينما أصيب آخرون بجروح طفيفة.

فرّت السيارة المهاجمة من مكان الحادث، وعُثر عليها لاحقًا مهجورة في المنطقة. أما السائق المهاجم، فيُجرى البحث عنه. وحسب الظروف، أُغلقت جميع المعابر، واستُخدمت مروحية. ويُقدّر أن المهاجم لا يزال موجودًا في المنطقة.

مالك السيارة المعتدية معروف لدى الشاباك والشرطة. السيارة ليست من الأراضي الفلسطينية، بل مملوكة لإسرائيليين، ويجري فحصها لمعرفة ما إذا تمت سرقتها من قبل المهاجم أو أن الحديث يدور عن مهاجم يحمل الجنسية الإسرائيلية.