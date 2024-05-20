فساد وغسيل أموال وتورط مع عائلات الجريمة المنظمة: الشرطة الإسرائيلية تقوم بمداهمة بلدية تل أبيب

داهمت الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية في وحدة لاهاف 433، بالتعاون مع سلطة الضرائب، هذا الصباح (الاثنين) بلدية تل أبيب، واعتقلوا 13 مشتبهاً - بما في ذلك موظفي قسم الصحة، بشبهات ارتكاب جرائم خطيرة مرتبطة بالفساد، غسيل الأموال وموازنة فواتير وهمية بمبلغ يصل إلى مئات الملايين من الشواقل وبالتعاون والتورط مع عائلات الجريمة من المجتمع اليهودي والعربي

ووفقا لبيان الشرطة فإن موظفين في شركات نظافة توفر خدمات لقسم الصحة في بلدية تل أبيب عملوا على دفع مصالحهم بالمدينة، من خلال التحيز بمناقصات، تقديم رشاوى لموظفي قسم الصحة في البلدية والمقربين منهم، مقابل الفوز بالمناقصات والتعاون بتنفيذ المخالفات, كما أنهم مشتبهين بتضارب المصالح وتنفيذ مخالفات الاحتيال.

الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية لاهاف 433 بدأت تحقيقا بالتعاون مع تحقيقات الجمارك والضرائب في الشرطة لكشف الأهداف في سلطة الضرائب ، للاشتباه بوقوع جرائم خطيرة من الفساد العام وجرائم الضرائب وتبييض الأموال لمرتكبي الجرائم في قطاع التنظيف.