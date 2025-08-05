توتر العلاقات بين مصر وحماس.. القاهرة تصفه بـ"الخطأ الجسيم"

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تشهد العلاقات بين مصر وحماس فتورًا ملحوظًا، وفقًا لمسؤول مصري رفيع المستوى، في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وتصاعد التوترات في قطاع غزة. وأقرّ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء بتدهور العلاقات مع الحركة في الأيام الأخيرة.

ويعود سبب هذا التوتر إلى التصريحات الأخيرة لخليل الحية، المسؤول الكبير في حماس المقيم في قطر، والذي اتهم مصر علنًا بالتقصير في منع المجاعة في غزة. ووصف رشوان هذا التصريح بأنه "خطأ تقديري خطير للغاية" قد يضر بالتعاون بين الجانبين. إلا أن المسؤول المصري أكد أن مصر ستواصل العمل وفقًا لمصالحها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن توترات مماثلة قد تم تجاوزها في الماضي.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات وقف إطلاق النار، التي تُجرى أساسًا في قطر. في غضون ذلك، نشرت حماس مؤخرًا صورًا جديدة لمختطفين إسرائيليين محتجزين في غزة، مما أثار غضبًا واسعًا في إسرائيل.

كما تناول رشوان النوايا الإسرائيلية، مشيرًا إلى سيناريوهين يلوحان في الأفق. الأول يتمثل في مواصلة الضغط على الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس، وهو خطٌّ قال إنه يحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أما السيناريو الثاني، فهو احتلال إسرائيلي كامل لقطاع غزة.

كما استشهد باستطلاعات رأي حديثة في إسرائيل تشير إلى أن 72% من السكان يريدون إنهاء الحرب، وهو رقمٌ يعتقد أنه يُشير إلى الوضع الراهن.

ورغم هذا الجمود، أكد رشوان إحراز بعض التقدم في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك مرونة أكبر في موقف حماس، التي تتعرض لضغوط شديدة منذ أسابيع. وأخيرًا، جدد التأكيد على موقف مصر: يجب أن تكون إدارة غزة بيد الفلسطينيين أنفسهم، سواءً من خلال السلطة الفلسطينية أو أي هيئة تمثيلية محلية أخرى. وختم حديثه قائلاً: "لا يُمكن حكم غزة في ظل الاحتلال والمجاعة والقصف".