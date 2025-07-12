معهد أبحاث أمريكي: "سيستغرق الأمر أشهرًا لإعادة تأهيل فوردو"

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نشر معهد أبحاث الأمن القومي الأميركي صباح اليوم (السبت) تحليلا جديدا يستند إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة في التاسع من يوليو/تموز، يشير إلى نشاط ضئيل فقط في المنشأة النووية الجبلية في فوردو بإيران - الموقع الذي تعرض للضرب في الهجمات الأخيرة.

وبحسب التقرير، فإنه من أجل إعادة تأهيل الأنفاق المؤدية إلى مخزون اليورانيوم المخصب، سيتعين على الإيرانيين إزالة ما لا يقل عن 20 متراً من الأنقاض، ولكن حتى الآن لم يتم رصد أي معدات ثقيلة أو أعمال ترابية عند المداخل.

يُظهر التقرير أيضًا عدم وجود أي مؤشرات على نشاط في المجمع الرئيسي للمنشأة، والذي يضم أيضًا مصنع اليورانيوم المعدني المُدمر. وستتطلب إعادة تأهيل الموقع إجراء مسوحات إشعاعية والتخلص من النفايات، وهي عملية معقدة يُتوقع أن تستغرق وقتًا طويلاً. ويُقدر باحثو معهد أبحاث الأمن القومي أن إيران قد تُؤجل بدء العمل، خوفًا من أن يؤدي اكتشافهم إلى هجوم إسرائيلي أو أمريكي آخر. وأشار تحليل آخر إلى أنه في موقع نطنز، الذي تضرر أيضًا، لم يُغطَّ سوى ثقب الاختراق الناتج عن القصف، دون أي مؤشرات أخرى على إعادة التأهيل.