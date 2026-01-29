سوريا: هدوء حذر بعد ليلة دامية في الحسكة… قتلى واستهداف كنيسة آشورية

اشتباكات وقصف مدفعي في ريف تل تمر وجبل عبد العزيز يسفران عن قتلى ونزوح عائلات وسط اتهامات بخرق وقف إطلاق النار

i24NEWS
دقيقة 1
تدخل قوات الحكومة السورية إلى سجن الأقطان بعد سيطرتها عليه من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، في الرقة، شمال شرق سوريا، يوم الجمعة 23 يناير 2026AP Photo/Ghaith Alsayed

تشهد محافظة الحسكة شمال سوريا هدوءًا حذرًا، صباح اليوم الخميس، عقب تصعيد عسكري شهدته أريافها الغربية والشمالية الشرقية خلال ساعات الليل، حيث استهدفت فصائل تابعة للحكومة الانتقالية محور جبل عبد العزيز في ريف الحسكة الغربي باستخدام آليات مدرعة، إلى جانب قصف طال قرى في ريف جل آغا شمال شرقي المحافظة.

وبحسب مصادر ميدانية، ردّت وحدات حماية الشعب على مصادر النيران، فيما قُتل أربعة عناصر من الفصائل المهاجمة خلال محاولة تسلل على محور تل اللبن في ريف تل تمر الغربي، بعد تصدي وحدات حماية المرأة للمحاولة وإعطاب مركبتين عسكريتين، في حين أُصيب عدد آخر من المهاجمين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خروقات متكررة لهدنة وقف إطلاق النار المعلنة بين أطراف النزاع منذ 25 كانون الثاني الجاري ولمدة 15 يوماً.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات المهاجمة استخدمت خمس آليات مدرعة في هجومها على مواقع وحدات حماية الشعب في منطقة جبل عبد العزيز، إلا أن الهجوم أُحبط بعد تدمير أربع آليات وانسحاب الخامسة، مع تسجيل قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

وفي سياق متصل، تعرضت قرى في ريف تل تمر لقصف مدفعي من داخل مناطق “نبع السلام”، ما تسبب بحالة من الذعر بين المدنيين، خاصة في قرية الغيبش وقرية تل جمعة الآشورية، حيث طال القصف منازل المدنيين وكنيسة القرية، مخلّفًا أضرارًا مادية وحركة نزوح نحو مركز بلدة تل تمر والريف الشرقي، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشري

