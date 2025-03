ترامب: "أفضل أن نتفق مع إيران، لكن إن لم نتفق، فستحدث أمور سيئة للغاية مع إيران".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليزوم الجمعة، إنه "أفضل أن نتفق مع إيران، لكن إن لم نتفق، فستحدث أمور سيئة للغاية مع إيران"، تأتي تصريحات ترامب وسط التوترات المستمرة بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني ونفوذها الإقليمي.

