ترامب: "أفضل أن نتفق مع إيران، لكن إن لم نتفق، فستحدث أمور سيئة للغاية مع إيران".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليزوم الجمعة، إنه "أفضل أن نتفق مع إيران، لكن إن لم نتفق، فستحدث أمور سيئة للغاية مع إيران"، تأتي تصريحات ترامب وسط التوترات المستمرة بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني ونفوذها الإقليمي.

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وقال ترامب "إيران تحتل مرتبة عالية جدا في قائمة مراقبتي"، مشيرا إلى أن القضية الإيرانية تشكل محور سياسته الخارجية خلال ولايته الثانية.

لقد حدد الرئيس الأمريكي بوضوح المسارين المفتوحين أمام طهران: "علينا إما أن نتحدث ونحل الأمور من خلال النقاش، أو أن تحدث أشياء سيئة للغاية لإيران - وأنا لا أريد أن يحدث ذلك".

ورغم التهديد بعواقب وخيمة، حرص ترامب على التأكيد على تفضيله للحل الدبلوماسي: "تفضيلي القوي هو أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران". ويأتي هذا الموقف متوافقاً مع نهج "الضغط الأقصى" الذي تبناه أوباما خلال ولايته الأولى، لكنه يبدو الآن وكأنه يتضمن رغبة أكثر حزماً في الحوار.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أشارت فيه إيران مؤخراً، عبر سلطنة عمان، إلى انفتاحها على محادثات غير مباشرة مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، في حين رفضت المفاوضات المباشرة تحت الضغط.

ويبدو أن استراتيجية ترامب تهدف إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات للحصول على اتفاق جديد أكثر إلزاما من اتفاق عام 2015، الذي انسحب منه من جانب واحد في عام 2018، مع الحفاظ على الموقف الحازم الذي ميز رئاسته الأولى.