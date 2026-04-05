تحذير أمريكي لسوريا بعد الهجوم على سفارة الإمارات في دمشق

حث السفير الأمريكي توم باراك، يوم الأحد، السلطات السورية على حماية البعثات الدبلوماسية عقب الهجمات التي استهدفت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر إقامة السفير الأمريكي في دمشق، مشددًا على أهمية الشراكات الإقليمية وجهود المصالحة الجارية.

قال باراك: "تظل الشراكة الأمريكية-الإماراتية على جميع الأصعدة ذات أهمية بالغة للشرق الأوسط"، مضيفًا أن "إعادة انخراط سوريا الجريء مع المنطقة شكل فصلًا حاسمًا – فصلًا يستحق الحماية." ودعا دمشق إلى "حماية جميع البعثات الدبلوماسية ومواصلة العمل الشجاع للمصالحة."

جاءت تصريحاته بعد أن أدانت الإمارات ما وصفته بأعمال الشغب والتخريب والهجمات "غير المقبولة" التي استهدفت سفارتها. وقد وقع الحادث يوم الجمعة عندما تجمع متظاهرون سوريون خارج المجمع.

وفقًا للإمارات، أنزل المتظاهرون العلم الإماراتي ورفعوا العلم الفلسطيني مكانه. كما شوهدت الحشود تلوح بأعلام القاعدة وحماس وتهتف بشعارات تصف السفارة بأنها "صهيونية".

نددت دولة الإمارات بهذه الأفعال وشددت على ضرورة ضمان سلامة المقار الدبلوماسية وأفرادها. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الحادث.

كما أدانت إسرائيل "الاعتداء من قبل المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في سوريا". وكتبت وزارة الخارجية بيانًا على منصة "إكس"، قالت فيه: "يجب حماية المقار الدبلوماسية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية". ودعت الوزارة أيضًا إلى "محاسبة الجناة".

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تسعى فيه سوريا إلى تعميق علاقاتها مع الأطراف الإقليمية، بما في ذلك دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة. وتسلط تعليقات باراك الضوء على القلق الدولي من أن الهجمات على المواقع الدبلوماسية قد تقوض هذه الجهود وتعرقل المحاولات الجارية لتحقيق الانخراط الإقليمي.