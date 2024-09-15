اعتقال امرأة حاولت طعن مصلين في كنيس يهودي بالقدس

أعتقلت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما من حي مئة شعاريم في القدس بعد محاولتها طعن المصلين في كنيس يهودي السبت، وقد مثلت صباح الأحد أمام المحكمة لمناقشة تمديد اعتقالها.

في البداية ورد صباح أمس بلاغ إلى مقر الشرطة حول امرأة دخلت كنيسًا في حي مئة شعاريم وبدأت فجأة في مهاجمة الحاضرين وحاولت طعنهم.

وتمكن عدد من المواطنين المتواجدين في مكان الحادث من إخراج السلاح الهجومي ، وغادرت المكان. ونتيجة تصرفاتها، ورد أن هناك إصابة طفيفة جرح إصبعه ولم يتطلب الأمر العلاج الطبي.

وفي أعقاب عمليات المسح التي أجراها ضباط محطة شرطة "ليف هبيرا" في منطقة القدس، تم العثور على المشتبه بها مع وجود بقع دماء على ملابسها. وبعد ذلك ألقي القبض عليها كما ذكرنا واقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق معها.