النقاش السري الذي سبق تصريحات القيادة الإسرائيلية عن سوريا: "تحديد سياسة واضحة"

بعد التصريحات المتعددة للقيادات الإسرائيلية حول سوريا، وذلك خلال حفل تخريج دورة ضباط الجيش الإسرائيلي ، أفاد المراسل العسكري في قناتنا العبرية عن تفاصيل نقاش سري أجرى الخميس الماضي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن.

يهدف النقاش الذي جرى في ساعات الليل، والذي عقد أيضا بمشاركة القيادة الأمنية، الى تحديد سياسة واضحة حول بقاء إسرائيل جنوب سوريا وطلباتها حول الموضوع. وجرى على خلفية الضغوطات من دول الجوار لتشكيل سياسة من هذا القبيل.

وصرح مسؤول أمني حضر النقاش خلال حديثه مع i24NEWS إن "الهدف هو تحديد سياسة واضحة في أقرب وقت ممكن، حتى لا يتحول الى جنوب لبنان.