"دون موافقة تركيا لن يكون اتفاق سوري إسرائيلي"

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على خلفية التقارير عن إمكانية إبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل وسوريا، شدد الباحث التركي د.مهند حافظ اوغلو أن "أي اتفاق سيتم عقده بين إسرائيل وسوريا لن ينجح بدون ضمانات حقيقية" و"دون موافقة تركيا لن يكون اتفاق سوري إسرائيل". لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

هذا وأشار اوغلو خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن :"تركيا تسعى لتعزيز وتقوية جهاز المخابرات والجيش السوري ومن مصلحتها وجود تفاهمات بين سوريا وباقي الدول العربية" مضيفا أنه "لن تتمكن سوريا من إبرام أي اتفاق تطبيع في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية بدون رعاية وموافقة تركية"

رابط الحلقة كاملة: