"قسد تتلقى دعما لوجيستيا أمريكيا أكثر من السابق وحصلت على أسلحة متطورة"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية زيارة رئيس المخابرات التركي إبراهيم كالين إلى سوريا ، والتعاون والتقارب الأمريكي العسكري مع حكومة دمشق أكد كادار بيري - مدير مؤسسة كرد بلا حدود على أن "هذه التحركات الأمريكية لا تؤثر على قسد ، بل أن قسد تتلقى دعما لوجستيا أمريكيا أكثر من السابق وحصلت على أسلحة متطورة". لمتابعة مداخلته كاملة.

جاء تصريح كيدار خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :" إن القائد العسكري الأمريكي الذي زار دمشق، اجرى قبل ذلك اجتماعا في الحسكة وأجرى اجتماعا مع مظلوم عبدي وباقي قيادة سوريا الديموقراطية وحمل رسائل إلى الرئيس السوري بأنه يجب استمرار المفاوضات مع قسد على النحو الذي بدأت به بدون مماطلة، نقل وجهة نظر قسد الى دمشق".

وشدد على انه لا يوجد لدى قسد اي مخاوف من الدور الأمريكي بل "هناك تعزيز للدور الأمريكي ولدينا دعم لوجستي أقوى مما كان في السابق، هناك تمارين على الأرض بصورة يومية، وعمليات مشتركة بين قسد والتحالف الدولي بقيادة أمريكا .. لدينا عمليات لوجستية متقدمة وأسلحة متقدمة ومتطورة أكثر مما كانت".

الحلقة كاملة: