نجا من محاولة الاغتيال: أول ظهور علني لأحد كبار قادة حماس

لأول مرة منذ محاولة الاغتيال في قطر:أجرى القيادي في حماس طاهر النونو مقابلة مساء اليوم (الأحد) مع شبكة الجزيرة القطرية. هذه هي الظهور العلني الأول للقيادي، الذي كان مصيره غير واضح منذ الأسبوع الماضي. وقال: "لن نقلق على الأسرى الإسرائيليين أكثر من نتنياهو".

سأل المذيع النونو: "هل تتوقعون (حماس) تطورات في أعقاب زيارة روبيو لإسرائيل؟" فأجاب المسؤول: "نحن لا نتوقع شيئًا جديدًا من إسرائيل ولا من هذه الزيارة. نتنياهو أطلق صواريخه وقذائف طائراته على كل المحاولات القائمة بخصوص عودة الأسرى ووقف إطلاق النار. نقول لنتنياهو، في ظل هذه الجريمة والإرهاب الذي تجاوز كل الحدود ووصل إلى الدوحة، وفي ظل عدوانه الفاضح وقصف أبراج السكن في مدينة غزة ومحاولة اقتلاع سكانها". وأضاف: "نحن لن نكون أكثر حرصًا من نتنياهو على أسراه، ولن نقلق على الأسرى الإسرائيليين أكثر من قلق نتنياهو نفسه".

وأضاف النونو أن "سلوك نتنياهو يُظهر عدم اهتمام بحياة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، وبالنسبة له لا قيمة للأسرى في ظل سياساته تجاه المقاومة، وتجاه قطاع غزة، وتجاه المنطقة بأسرها."

"نتنياهو أدار ظهره لقضية الأسرى وأراد أن يوجه رسائل للمنطقة حول فرض معادلات جديدة من خلال الهجوم في الدوحة. ما يجب على المنطقة والقمة العربية التعامل معه غداً يختلف عما كان قبل الهجوم في الدوحة. ما كان مسموحاً وما كانت إسرائيل قادرة على فعله قبل هذا الهجوم لم يعد ممكناً الآن. نتنياهو يريد التدخل في جميع أنحاء المنطقة. يجب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً"، على حد قوله.

تطرق النونو إلى المفاوضات وقال: "بالنسبة للطريقة القديمة للمفاوضات، قبل الهجوم - نحن لا نؤمن بأنها يمكن أن تكون سارية في المرحلة القادمة في ظل التهجير والإضرار بالمنطقة العربية والإسلامية".

في الختام، سأل المقدم إذا كان بعد محاولة اغتيال قادة حماس، حدثت أي خطوة أو تطور أو تواصل مرتبط بالصفقة. فأجاب النونو: "مع من يمكن أن يكون هناك خطوة إذا كانت بعثة المفاوضات هي الهدف وإذا كانت الدولة الوسيطة قد تضررت؟!" نتنياهو لا يمنح فرصة لأي خطوة، إنه يدمر كل فرصة للتوصل إلى اتفاق. لذلك، الحل المنطقي الوحيد هو صدور قرار دولي لوقف الحرب وفرضه على نتنياهو".

كما هو معلوم، إسرائيل حاولت اغتيال كبار قادة حماس يوم الثلاثاء الماضي, أثناء تواجدهم في مقر المنظمة في الدوحة. كان ذلك ضمن عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك، حيث هاجمت حوالي عشرة طائرات تابعة لسلاح الجو مبنى كان يتواجد فيه كبار قادة المنظمة في الدوحة، عاصمة قطر.

على الرغم من مرور عدة أيام منذ الهجوم - لم تكشف الجهات الإسرائيلية الرسمية بعد ما حل بقادة حماس البارزين.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطرق إلى الموضوع وكتب مساء أمس في حسابه على منصة X أن "كبار قادة حماس الذين يعيشون في قطر لا يهتمون بسكان القطاع، وإذا تم اغتيالهم - سيزول العائق الرئيسي أمام إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الحرب". في حديثه، يشير نتنياهو إلى عملية ضد القادة بصيغة المستقبل.