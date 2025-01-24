إسرائيل: نتنياهو طلب الإدلاء بشهادته يوما واحدا فقط في الأسبوع والنيابة تعارض

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام القضاة في محاكمته وطلب تقليص جلسات الاستماع لشهادته الأسبوع المقبل إلى يوم واحد فقط، فيما تعارض النيابة العامة حاليا طلب الاستماع إلى الشهادة ليوم واحد فقط، لكنها توافق على الطلب بأن تكون هناك فترات راحة طويلة خلال شهادة هذا الأسبوع بسبب الحالة الصحية لنتنياهو بعد العملية الجراحية.

وأوضح محاميه عميت حداد في رسالة وجهها للمحكمة، أن ذلك يعود إلى تعافي نتنياهو من العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها والعدوى التي أصيب بها بعد ذلك. وكتب محامي نتنياهو للمحكمة أيضًا أنه "بسبب الحالة الصحية لرئيس الوزراء، فإنه مطلوب منه العودة تدريجيًا إلى النشاط، وأن الرحلات إلى تل أبيب والاجتماعات التي تستمر لساعات لا تتماشى مع توصيات الأطباء: "رئيس الوزراء يحتاج إلى فترات راحة طويلة نسبيًا، وأكثر تكرارًا من المعتاد.