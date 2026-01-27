مخاوف من هجوم: إيران بدأت بإجراءات طوارئ لنقل إمدادات حيوية

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بدأ بتنفيذ إجراءات طارئة لتعزيز إمدادات السلع الأساسية في البلاد، والحفاظ على سير عمل الحكومة في حالة وقوع هجمات على البلاد من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.

في إطار الخطوات، نقل الرئيس الصلاحيات إلى المقاطعات لكي يتمكن المحافظون من التواصل مع السلطة القضائية ومع مسؤولين في منظمات أخرى واتخاذ قرارات بأنفسهم بشأن نقل الإمدادات من السلع الأساسية للسكان.

في غضون ذلك، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن الرئيس الإيراني أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حيث ناقش الاثنان التوتر القائم مع الولايات المتحدة والمحادثات الجارية بين البلدين بهدف التوصل إلى اتفاق.

وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، قال بزشكيان إن "طهران رحبت دائمًا وما زالت ترحب بأي عملية لمنع الحرب". ومع ذلك، قال أيضًا إن "المفاوضات التي تعني 'نحن نقول وأنتم تنفذون' ليست مفاوضات حقيقية". كما اتهم إسرائيل والولايات المتحدة بالتورط المباشر في الاحتجاجات في البلاد لصالح "المشاغبين".

وفقًا لتقرير في صحيفة Ensaf News نقلاً عن مصدر على صلة وثيقة بمؤسسات الأمن الإيرانية، تجري بين الولايات المتحدة وإيران "محادثات مباشرة أو غير مباشرة في دولة ثالثة"، لكنه شكك في فعاليتها لمنع الحرب، التي وصفها بأنها "مرجحة جدًا".