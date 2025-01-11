إسرائيل: بيني غانتس مستعد للتفاوض بشأن إصلاح القضاء بشروط

تحدث بيني غانتس، رئيس حزب المعسكر الوطني، عن مقترحات الإصلاح القضائي التي طرحها وزير العدل ياريف ليفين ووزير الخارجية جدعون ساعر، مؤكدا أن الأولوية تبقى للحرب الدائرة.

وفي بيان مصور مطول، طرح غانتس رؤيته: "لإجراء إصلاح قضائي واسع ومناسب من شأنه أن يعزز الديمقراطية، نحتاج إلى اتفاقيات واسعة النطاق، والوقت، وقبل كل شيء الثقة". ويعتقد أن مثل هذه التغييرات "لا ينبغي أن تتم على عجل في أوقات الحرب".

ورغم تحفظاته، قال غانتس إنه منفتح "على الحوار بين الائتلاف والمعارضة"، لكنه وضع عدة شروط مسبقة، وتشمل هذه التوصيات "تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا ووقف كل المقترحات التي من شأنها تقويض الديمقراطية في الكنيست الحالي".

وقال إن "الائتلاف يجب أن يلتزم بضمان توقف الحكومة عن كل المبادرات التي تهدف إلى تغيير النظام وتقويض منظومة العدالة"، في إشارة على وجه الخصوص إلى المحاولات الحالية لإقالة النائب العام.

وأصر غانتس أيضا على احترام قرارات المحكمة: "سيتعين على الوزراء احترام قرارات المحاكم أو سيتم عزلهم من مناصبهم". ويختتم مؤكدا أن هدف هذه الاتفاقات هو "إنهاء الانقسامات في البلاد وليس إعداد الأرضية للانقلاب".