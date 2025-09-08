قد يعجبك أيضًا -

في ظل إصرار الحكومة اللبنانية على تنفيذ المخطط الأمريكي لحصر سلاح حزب الله، أشار الخبير بشؤون الشرق الأوسط أليف صباغ إلى أن :"القيادة السعودية اتخذت قرارا بتدمير حزب الله بالاستعانة بسوريا، وذلك بعد قطع الطريق من ايران الى لبنان". لمتابعة مداخلته كاملة:

وأشار صباغ خلال مداخلته خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي إلى أن أحد أن "سقوط النظام السوري قطع الطريق من ايران الى لبنان ، بعد أن كانت سوريا حلقة الوصل التي أمدت حزب الله بالسلاح، وكان هذا هو الهدف الأساس من إسقاط النظام السوري ، حيث قال الجولاني في أول بيان له، نجحنا بقطع الطريق بين ايران وحزب الله ، هذا الهدف لا زال قائما ، قطع التواصل بين حزب الله وايران وحتى مع العراق".

وتابع :"خلال الأشهر الأخيرة، برز وجود مهام لسوريا الجديدة، بأنه يمكنها مهاجمة حزب الله من جهة، وأن تقوم إسرائيل بمهاجمته من جهة أخرى، وتحدث عن ذلك عدد من المقربين من الأنظمة العربية، بما يشمل مقربين من النظام السعودي ، والذين تحدثوا أن أحد المهام التي يمكن أن تحصل في الأسابيع القادمة وربما في الأشهر القادمة بأن تقوم قوى الأمن السورية في مهاجمة حزب الله، لأن السفير السعودي في لبنان قالها بشكل واضح بأن القيادة السعودية اتخذت قرارا بتدمير حزب الله، ويجب على القرار أن ينفذ حتى لو أدى الى حرب أهلية في لبنان وهو يمكن أن ينفذ بمساعدة سورية وليس فقط إسرائيلية".

الحلقة كاملة: