الرئيس الفنلندي مستعد للاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية"إذا قدّمت الحكومة مثل هذا الاقتراح

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أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، في رسالة نُشرت على منصة"إكس"، استعداده للاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية" إذا قدّمت الحكومة مثل هذا الاقتراح. ودعا ستاب إلى نقاش "مفتوح وصادق" حول الاعتراف بفلسطين، مشيرًا إلى اختلافات الرأي بين الفنلنديين. وتُعارض أحزاب اليمين المتطرف، مثل حزب الفنلنديين والحزب الديمقراطي المسيحي، هذا الاعتراف. أكد رئيس الوزراء بيتيري أوربو يوم الجمعة دعم هلسنكي لحل الدولتين، دون أن يوضح ما إذا كانت الحكومة مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة. وأشار إلى أن المناقشات حول السياسة الخارجية والشرق الأوسط ستستمر حتى مؤتمر الأمم المتحدة في نهاية سبتمبر، مما يُثير شكوكًا حول القرار الوشيك.

يأتي هذا البيان في الوقت الذي تدرس فيه عدة دول، منها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، الاعتراف بفلسطين في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وأكد ستاب، منددًا بالوضع "اللاإنساني" في غزة، أن "قرارات هذه الدول تُعزز الزخم لإحياء عملية السلام".

على الرغم من أن الرئيس، المنتخب لولاية مدتها ست سنوات، يتمتع بصلاحيات محدودة، إلا أنه يلعب دورًا رئيسيًا في تنسيق السياسة الخارجية الفنلندية بالتعاون مع الحكومة. ودعا ستاب إلى نقاش "مفتوح وصادق" حول الاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية"،