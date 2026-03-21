من قاذفات القنابل العملاقة التي رافقتنا منذ الحرب الباردة، إلى الصواريخ الباليستية التي تعبر القارات في دقائق معدودة، يُمثل الصراع الحالي على محور إسرائيل وإيران والولايات المتحدة ساحة معركة يلتقي فيها القديم المألوف بالجديد الفتاك.

الطائرة الهجومية السوفيتية، أو كما يُطلق عليها حلف الناتو: "المبارزة". دخلت الخدمة عام 1974، ولكن لا يغرّنكم عمرها: فبسرعتها التي تتجاوز 1600 كم/ساعة وقدرتها على حمل 8 أطنان من الأسلحة، بما في ذلك القنابل الخارقة للدروع والصواريخ الموجهة بالليزر، لا تزال تُعتبر سلاحًا فعالًا. والأمر المثير للدهشة؟ تمتلك إيران 24 طائرة من هذا النوع، ولم تشترها أصلًا. بل قام طيارون عراقيون بتهريبها إلى إيران خلال حرب الخليج عام 1991، ومنذ ذلك الحين أصبحت جزءًا من سلاح الجو التابع للحرس الثوري.

المعلومة المذهلة؟ تمتلك إيران 24 طائرة من هذا النوع، ولم تشترها أصلًا. فقد هرّبها طيارون عراقيون خلال حرب الخليج عام 1991، ومنذ ذلك الحين أصبحت جزءًا من سلاح الجو التابع للحرس الثوري.

التهديد المباشر: خرمشاهر-4 (أو "خيبر")

هذا هو الصاروخ الباليستي الذي يُقلق إسرائيل. كشفت إيران عنه العام الماضي، وهو صاروخ متوسط ​​المدى. ماذا يعني متوسط ​​المدى؟ 2000 كيلومتر. ما دلالة ذلك؟ يغطي بسهولة كامل الأراضي الإسرائيلية، والقواعد الأمريكية في الخليج، وحتى أجزاء من أوروبا. يحمل أثقل رأس حربي في الترسانة الإيرانية، يصل وزنه إلى 1800 كيلوغرام. أضف إلى ذلك نظام توجيه بالأقمار الصناعية وزمن طيران لا يتجاوز 12 دقيقة من إيران إلى إسرائيل، وستجد نفسك أمام تحدٍ هائل لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "آرو" و"باتريوت" و"ثاد".

وماذا عن الجانب الإسرائيلي؟ هذا هو الجواب "الهائل" الذي سيغير قواعد اللعبة.

عند الحديث عن أفتك سلاح لدى إسرائيل في حملتها ضد إيران، لا يقتصر الأمر على القوة النارية فحسب، بل يتعلق بالتكنولوجيا المتطورة. "أدير" هي أحدث طائرة شبحية في العالم، تم تعديلها خصيصًا لسلاح الجو. ما هي ميزتها الكبرى؟ يرى كل شيء، لكن لا أحد يراه. إنه قادر على اختراق حتى أكثر أنظمة الرادار والدفاع الجوي كثافةً في إيران، وتعطيلها في الوقت الفعلي، ونشر ذخائر ذكية ودقيقة، ثم يختفي ببساطة. وإذا سألت مصادر أجنبية؟ سيذكرونك أن وراء صاروخ "أدير" يقف أيضاً صاروخ "أريحا 3" - وهو صاروخ باليستي عابر للقارات، يحمل، وفقاً لتقارير دولية، قدرات "يوم القيامة" الإسرائيلية. أما "أدير"؟ فهو يحقق نتائج ملموسة في الميدان.

لكن من المستحيل الحديث عن الصواريخ التي تُغير قواعد اللعبة دون ذكر الاسم الذي يُثير حالياً دهشة أجهزة الاستخبارات حول العالم: صاروخ "الدرور الأزرق". في إسرائيل، كالعادة، يسود الغموض التام ولا شيء مؤكد، ولكن وفقاً لتقارير من مصادر أجنبية، هذا هو السلاح السري والدقيق الذي استُخدم في عملية الاغتيال الدرامية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

تصف تلك التقارير الأجنبية صاروخًا فتاكًا ببصمة منخفضة، يتمتع بقدرات اختراق ودقة تصل إلى المليمتر، مما جعل منظومة الأمن الإيرانية عاجزة تمامًا. وسواء كان مشروع "الحرية الزرقاء" مشروعًا سريًا لم يُكشف عنه قط أم أنه لا يزال لغزًا، فإنه وفقًا لتلك التقارير العالمية، سلاحٌ أحدث أكبر زلزال شهدته طهران على الإطلاق، وأثبت أن للسلاح استهدافًا دقيقًا.

الجيل الأكبر لسلاح الجو الأمريكي

لننتقل إلى الأمريكيين. لديهم قاذفة القنابل بي-52. إنها الجيل الأكبر لسلاح الجو الأمريكي. دخلت الخدمة عام 1955، لكنها باقية. ثمانية محركات، ارتفاع 50,000 قدم، وقدرة على حمل أكثر من 31 طنًا من الذخائر، من القنابل الذكية إلى الأسلحة النووية. يبلغ مداها 14,000 كيلومتر دون التزود بالوقود، وكانت مسؤولة عن 40% من القنابل التي أُلقيت خلال حرب الخليج. بحسب خطط البنتاغون، من المتوقع أن تستمر هذه القاذفة في الخدمة حتى عام 2050. 95 عامًا من الخدمة لطائرة واحدة ليس بالأمر الهين.

السلاح الأكثر إثارة للجدل: الذخائر العنقودية.

الطريقة هنا بسيطة ووحشية. تنفتح القنبلة العنقودية في الجو وتنثر عشرات إلى مئات القنابل الصغيرة - "القنابل المصغرة" - على مساحة شاسعة. يكمن الخطر هنا في جانبين: الضرر الواسع النطاق الذي لا يمكن السيطرة عليه في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى "القنابل غير المنفجرة" - تلك القنابل الصغيرة التي لم تنفجر - مما يحول المنطقة، في الواقع، إلى حقل ألغام لسنوات قادمة. وقّعت أكثر من 120 دولة معاهدة تحظر استخدامها، لكن ماذا عن القوى العظمى كالولايات المتحدة وروسيا؟ لقد بقيت خارج هذه المعاهدة، وما زالت تحتفظ في مستودعاتها بأسلحة تنشر الموت من الجو، وأسلحة قديمة، وتقنيات ثورية - في منطقة شرق أوسط يكافح من أجل البقاء.