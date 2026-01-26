مصدر أمريكي: إدارة بايدن مستعدة لاستئناف المفاوضات مع إيران تحت شروط واضحة

قال مسؤول أمريكي يوم الاثنين إن الإدارة الأمريكية مستعدة للتعامل التجاري مع إيران. وأضاف: "إنهم على دراية بالشروط، وهي نفس الشروط التي طُرحت منذ تولي ترامب منصبه، فنحن منفتحون على التعامل التجاري وهم على دراية بأرقامنا".

أفاد المصدر بأن قطر وتركيا ومصر ساعدت في استعادة الجندي ران غويلي. وقال: "هناك هستيريا، لكن الحقيقة هي أنه كان هناك جهد كبير جداً". وأضاف المسؤول الأمريكي: "إعادة الإعمار سيكون فقط إذا تم نزع سلاح حماس، والمحادثات ستبدأ هذا الأسبوع".

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مصادر في الشرق الأوسط أعربت عن قلقها من أن الولايات المتحدة قد تهاجم إيران في الأيام القريبة القادمة، وهو هجوم قد يشعل دائرة من أعمال انتقامية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة من جانب إيران ووكلائها.

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن، ترافقها ثلاث سفن حربية، دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية للجيش الأمريكي - وهي الشرق الأوسط. قال مصدر أمريكي إن القطعة البحرية موجودة حاليًا في غرب المحيط الهندي.

"إذا أمر البيت الأبيض بضربات على إيران، فإن حاملة الطائرات يمكنها، نظريًا، اتخاذ إجراء عسكري خلال يوم أو يومين"، كُتب في الصحيفة. بالإضافة إلى ذلك، قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة أرسلت بالفعل عددًا من طائرات F-15E المقاتلة إلى المنطقة لتعزيز قواتها هناك.