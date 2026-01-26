مصدر أمريكي: إدارة بايدن مستعدة لاستئناف المفاوضات مع إيران تحت شروط واضحة

أشار المصدر إلى أن الظروف هي نفسها التي سادت منذ تولي ترامب منصبه: "إنهم يعرفون أعدادنا" • حاملة الطائرات لينكولن في الشرق الأوسط

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن الهجوم الأمريكي في إيران في عملية "مع كالأسد"، يونيو 2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن الهجوم الأمريكي في إيران في عملية "مع كالأسد"، يونيو 2025Carlos Barria/Pool via AP

قال مسؤول أمريكي يوم الاثنين إن الإدارة الأمريكية مستعدة للتعامل التجاري مع إيران. وأضاف: "إنهم على دراية بالشروط، وهي نفس الشروط التي طُرحت منذ تولي ترامب منصبه، فنحن منفتحون على التعامل التجاري وهم على دراية بأرقامنا".

أفاد المصدر بأن قطر وتركيا ومصر ساعدت في استعادة الجندي ران غويلي. وقال: "هناك هستيريا، لكن الحقيقة هي أنه كان هناك جهد كبير جداً". وأضاف المسؤول الأمريكي: "إعادة الإعمار سيكون فقط إذا تم نزع سلاح حماس، والمحادثات ستبدأ هذا الأسبوع".

Video poster
"لا عملية عسكرية في إيران إلا حرب شاملة"

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مصادر في الشرق الأوسط أعربت عن قلقها من أن الولايات المتحدة قد تهاجم إيران في الأيام القريبة القادمة، وهو هجوم قد يشعل دائرة من أعمال انتقامية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة من جانب إيران ووكلائها.

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن، ترافقها ثلاث سفن حربية، دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية للجيش الأمريكي - وهي الشرق الأوسط. قال مصدر أمريكي إن القطعة البحرية موجودة حاليًا في غرب المحيط الهندي.

https://x.com/i/web/status/2015817921579098537

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

"إذا أمر البيت الأبيض بضربات على إيران، فإن حاملة الطائرات يمكنها، نظريًا، اتخاذ إجراء عسكري خلال يوم أو يومين"، كُتب في الصحيفة. بالإضافة إلى ذلك، قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة أرسلت بالفعل عددًا من طائرات F-15E المقاتلة إلى المنطقة لتعزيز قواتها هناك.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات