الحاخام موشيه كلاين يزور دمشق ويتجول بشوارعها ويصلي عند قبر الحاخام حاييم فيتال

زار الباحث الحسيدي الحاخام موشيه كلاين من مدينة نيويورك بصورة علنية العاصمة السورية دمشق بمرافقة رجل الأعمال اليهودي دوف بلايخ، ومكثا فيها ثلاثة أيام.

وروى كلاين أنه تلقى "ردودا ودية من السكان المحليين الذين فوجئوا بيهود يرتدون القلنسوة (الكيباه) في شوارع دمشق، وتساءلوا أمامه لماذا تقصفنا إسرائيل؟".

وظهر كلاين وبلايخ في مقاطع مصور وهما يصليان عند قبر الحاخام حاييم فيتال في المقبرة اليهودية بدمشق، حيث قاما بزيارة الكنيس اليهودي الوحيد المتبقي في المدينة، إضافةً إلى المقبرة اليهودية، وتجولا في شوارع دمشق.