الحاخام موشيه كلاين يزور دمشق ويتجول بشوارعها ويصلي عند قبر الحاخام حاييم فيتال
تجول الباحث الحسيدي برفقة رجل الأعمال اليهودي دوف بلايخ في شوارع العاصمة السورية دمشق
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
قد يعجبك أيضًا -
زار الباحث الحسيدي الحاخام موشيه كلاين من مدينة نيويورك بصورة علنية العاصمة السورية دمشق بمرافقة رجل الأعمال اليهودي دوف بلايخ، ومكثا فيها ثلاثة أيام.
وروى كلاين أنه تلقى "ردودا ودية من السكان المحليين الذين فوجئوا بيهود يرتدون القلنسوة (الكيباه) في شوارع دمشق، وتساءلوا أمامه لماذا تقصفنا إسرائيل؟".
وظهر كلاين وبلايخ في مقاطع مصور وهما يصليان عند قبر الحاخام حاييم فيتال في المقبرة اليهودية بدمشق، حيث قاما بزيارة الكنيس اليهودي الوحيد المتبقي في المدينة، إضافةً إلى المقبرة اليهودية، وتجولا في شوارع دمشق.
تلقت هذه المقالة 0 تعليق