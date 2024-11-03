هذه آخر التطورات حول القضية الخطيرة في مكتب نتنياهو

ضجة الوثائق السرية: كشف مراسلة شؤون الشرطة بالقناة العبرية في i24NEWS المزيد من التفاصيل مساء السبت عن القضية الأمنية الخطيرة في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والتي تثير ضجة في إسرائيل.

انتقل التحقيق في بداية الأسبوع إلى المرحلة المكشوفة، عندما داهمت وحدات الشرطة برفقة الشاباك منازل المشتبه بهم، وكذلك حول نفس المتحدث من دائرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والعديد من المشتبه بهم الآخرين. بحسب مصدر مطلع على القضية، نحن نتحدث عن شبهات خطيرة للغاية، أن بعض الجرائم التي يتم الحديث عنها تصل عقوبة السجن فيها لمدة 15 عامًا.

وعلى صعيد التحقيق، هناك محاولة لفهم ما إذا كان هناك بالفعل انتهاك لأمن الدولة من خلال تسريب الوثائق التي تم تمريرها بشكل غير قانوني، وما إذا كان هناك إذن بتسريبها، أم أن المشتبه بهم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.

إذا ذهبنا إلى رواية نتنياهو، التي تقول إن هذا المتحدث لم يكن له أي دور في المكتب – يطرح السؤال : من الذي سمح له بالاقتراب من الشخصية التي تتمتع بأكبر درجة من الحراسة الأمنية الأكثر في البلاد، وربما في العالم، والدخول معه إلى المرافق الحساسة. وقال مصدر مطلع على القضية إنه من المتوقع أيضًا استجواب مسؤولين كبار في ديوان رئيس الحكومة.