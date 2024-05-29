جماعة الحوثي: تنفيذ 6 عمليات عسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة

أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، في كلمة تلفزيونية، اليوم الأربعاء،عن تنفيذ 6 عمليات عسكرية، 3 منها في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة"وقال إنه "تم تنفيذ العمليات الثلاث في البحر الأحمر بالصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة".

وأفاد أن"الجماعة سوف تستمر في مهاجمة السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل حتى وقف الحرب على غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابع "استهدفت العمليات الحوثية 6 سفن في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط، منها الناقلة "لاكس" التي ترفع علم جزر مارشال، والتي لحقت بها أضرار جراء الهجوم، إلى جانب سفن "موريا"، و"سيليدي"، و"ألبا"، و"ميرسك هارتفورد"، و"مينيرفا أنطونيا".

وأكد السريع على أن"القوات نفذت أيضاً عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينتين في بحر العرب بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، كما تم استهداف سفينة في البحر المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة".