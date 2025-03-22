الجيش الإسرائيلي يعين فريقًا خارجيًا لتحليل وتطبيق الدروس المستفادة من تحقيقات 7 أكتوبر

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، أن "رئيس الأركان الفريق إيال زامير عيّن فريقاً خارجياً من كبار ضباط الاحتياط لمراجعة وتطبيق الدروس المستفادة من التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأأول من عام 2023.

وأكد المتحدث على أنه"وفي الأسابيع الأخيرة، استكملت قوات الجيش الإسرائيلي تحقيقاتها في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وشملت هذه العملية المعقدة جمع الوثائق والشهادات من المدنيين والجنود والقادة الذين شاركوا في القتال"، وتابع "وسيقود الفريق اللواء (احتياط) سامي ترجمان، وسيضم اثني عشر ضابطا احتياطيا كبيرا آخرين، من بينهم الجنرالات إيلي شارفيت، وعميكام نوركين، ويوسي بايداتز. وتم اختيار هؤلاء الأعضاء لخبرتهم الواسعة ومعرفتهم العميقة بمختلف مجالات النشاط العسكري".

وأشار إلى أنه"في إطار الالتزام العميق من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي بعمليات التعلم والكفاءة والتحسين، وخاصة في أوقات الحرب، ستدرس هذه اللجنة نتائج التحقيقات بعمق، مع التركيز على التحقيقات المركزية التي أجرتها هيئة الأركان العامة".

وسوف يقوم الفريق بصياغة الآليات والعمليات اللازمة لدمج الدروس المستفادة، وإجراء المزيد من التحقيقات إذا لزم الأمر، وربما حتى يوصي بإجراء تحقيقات جديدة بشأن جوانب معينة تتطلب ذلك.

وستقدم اللجنة نتائجها الأولية إلى رئيس الأركان في الأسابيع المقبلة، تليها خطة مقترحة للتطبيق المتكامل للدروس المستفادة، مع مراقبة تنفيذها على مستويات مختلفة.