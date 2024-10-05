الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى الوحدة بعد مرور عام على هجوم 7 أكتوبر"الأمة سوف تنهض مرة أخرى وتخلق مستقبلا مليئا بالأمل والازدهار"

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم حماس يوم 7 أكتوبر/ تشرين المنصرم، دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في رسالة الإسرائيليون إلى الوحدة والصمود في مواجهة الشدائد.

وتحدث هرتسوغ في كلمته عن حجم المأساة، واصفا يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر بأنه "أكبر كارثة وطنية منذ تأسيس الدولة". وأشاد "بالضحايا، من مدنيين وجنود، مذكرا بوحشية الأعمال التي ارتكبتها حماس". وشدد "على أهمية إجراء تحقيق شامل ومستقل في الأحداث"، مسلطا الضوء على "الشجاعة والتضامن الذي أبداه الإسرائيليون في أحلك اللحظات"

ولم ينس هرتسوغ الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، قائلا إن "إطلاق سراحهم يظل أولوية قصوى بالنسبة للدولة"، كما أعرب عن دعمه للعائلات الثكلى والمجتمعات النازحة في جنوب وشمال البلاد، ودعا الإسرائيليين إلى "تجاوز الانقسامات السياسية وإثبات أنهم يستحقون تضحيات الضحايا" وأعرب عن ثقته في "قدرة الشعب الإسرائيلي على التغلب على هذه المحنة وإعادة البناء، كما فعل في الماضي"، كما سلط الضوء على "مرونة إسرائيل التاريخية"، قائلا إن "الأمة سوف تنهض مرة أخرى وتخلق مستقبلا مليئا بالأمل والازدهار".