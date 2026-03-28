ترامب للسعودية: حان وقت الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم

دعا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مرة أخرى هذا المساء المملكة العربية السعودية للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم. وقدم الرئيس لمحة عن محادثاته مع ولي العهد بن سلمان: "كان محمد يقول: 'آه نعم، سننضم. لكن هناك أمر آخر...'" تذكر ترامب. وأضاف ترامب خلال مبادرة الاستثمار في ميامي- فلوريدا "الآن حان الوقت للانضمام! لقد قضينا على إيران - يجب أن ننضم إلى اتفاقيات إبراهيم".

فيما يتعلق بأهداف الحرب، قال ترامب: "لدينا 3,554 هدفاً آخر متبقين في إيران. سننتهي منهم بسرعة كبيرة. في مرحلة ما سنحتاج أن نقرر ماذا نفعل." وعندما وصل إلى موضوع مضيق هرمز، قرر الرئيس أن يمزح: "نحن نجري مفاوضات الآن، وسيكون رائعاً إذا استطعنا أن نفعل شيئاً، لكن عليهم أن يفتحوه. عليهم أن يفتحوا مضيق ترامب - أقصد هرمز. آسف، أنا آسف جداً. خطأ فظيع كهذا".

فيما يتعلق بخيبة أمله من التحالف العسكري الناتو، فاجأ ترامب الجمهور وقال إن الولايات المتحدة "ليست ملزمة بأن تكون هناك من أجل الناتو - يبدو هذا كخبر عاجل، أليس كذلك؟ لكنها الحقيقة. أنا أقول ذلك. لماذا نكون هناك من أجلهم إذا لم يكونوا هناك من أجلنا؟ لم يكونوا هناك من أجلنا."

على ضوء عدم استعداد العديد من الحلفاء للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في المعركة، وفي ظل إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط، أصاب صاروخ إيراني قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية يوم الجمعة. أصيب عشرة جنود أمريكيين، اثنان منهم بجروح خطيرة، وتضررت عدة طائرات تزود بالوقود أمريكية،وذلك بحسب مصادر أمريكية وسعودية لقنوات أجنبية. وشمل الهجوم أيضا طائرات مسيرة. حتى الآن، أُصيب أكثر من 300 جندي أمريكي بعد أربعة أسابيع من الحرب مع إيران، بحسب ما أفاد به القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة. إجمالاً، البنتاغون يفكر في إرسال ما يصل إلى 10,000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.